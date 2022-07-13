Дембеле прошел медосмотр и подписал двухлетний контракт с «Барселоной»
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле прошел медицинской осмотр в каталонском клубе, сообщает El Chiringuito.
По информации источника, 23-летний француз подпишет с сине-гранатовыми контракт на два года.
Официально о подписании договора с нападающим клуб объявит на следующей неделе.
В прошедшем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев.
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3
|Атлетико
|0
|0
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4
|Севилья
|0
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|0
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5
|Бетис
|0
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|0
|0
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|0
|
6
|Р. Сосьедад
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8
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|Валенсия
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10
|Осасуна
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|0
|0
|0
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|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
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|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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