Дембеле прошел медосмотр и подписал двухлетний контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле прошел медицинской осмотр в каталонском клубе, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, 23-летний француз подпишет с сине-гранатовыми контракт на два года.

Официально о подписании договора с нападающим клуб объявит на следующей неделе.

В прошедшем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев.