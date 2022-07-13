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Сегодня, 10:13

Дембеле прошел медосмотр и подписал двухлетний контракт с «Барселоной»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле прошел медицинской осмотр в каталонском клубе, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, 23-летний француз подпишет с сине-гранатовыми контракт на два года.

Официально о подписании договора с нападающим клуб объявит на следующей неделе.

В прошедшем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев.

Источник: https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1546897664226349056?t=J_W89ePCtNVUkLJdVWNTmw&s=19
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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