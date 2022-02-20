Дембеле попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с «Валенсией»

«Барселона» объявила состав на матч 25-го тура ла лиги с «Валенсией».

С первых минут встречи на поле выйдет нападающий Усман Дембеле.

Игра состоится на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игра начнется в 18.15 по московскому времени.