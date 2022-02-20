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Сегодня, 18:10

Дембеле — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Валенсией»

Дембеле попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с «Валенсией»
Карен Саркисян
Корреспондент

«Барселона» объявила состав на матч 25-го тура ла лиги с «Валенсией».

С первых минут встречи на поле выйдет нападающий Усман Дембеле.

Игра состоится на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игра начнется в 18.15 по московскому времени.

Источник: https://twitter.com/fcbarcelona/status/1495397848388624384

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс 2
Манчестер Юнайтед 2
2-й тайм

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
0
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«Севилья» в меньшинстве сыграла вничью с «Эспаньолом»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
5
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
6
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
7
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 23:00
Эльче – Р. Вальекано
 2 : 1
19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
 1 : 4
19.02 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 3
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 1 : 1
19.02 23:00
Реал – Алавес
 3 : 0
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 1 : 1
20.02 18:15
Валенсия – Барселона
 - : -
20.02 20:30
Бетис – Мальорка
 - : -
20.02 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
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Сельта – Леванте
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Карим Бензема

Реал

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Винисиус Жуниор

Реал

 13
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
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Карим Бензема

Реал

 8
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Вильярреал

 6
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Атлетик

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
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Атлетик

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