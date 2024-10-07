Нападающий «Барселоны» Торрес может пропустить около месяца из-за травмы

У нападающего «Барселоны» Феррана Торреса диагностировали травму подколенного сухожилия, сообщается в соцсетях каталонского клуба.

24-летний футболист получил повреждение в начале матча 9-го тура ла лиги против «Алавеса» (3:0), который прошел 6 октября. Сроки восстановления игрока не называются. Однако, по информации испанских СМИ, Торрес пропустит около месяца.

В октябре «Барселона» сыграет против «Севильи» и «Реала» в чемпионате Испании и встретится с «Баварией» в рамках Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Торрес провел 10 матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.