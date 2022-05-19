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Обамеянг завершил карьеру в сборной Габона

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг завершил карьеру в сборной Габона.

Габонская федерация футбола опубликовала письмо, которое написал 32-летний игрок.

«После 13 лет гордости за то, что я представляю свою страну, я объявляю, что завершаю свою карьеру в сборной, — говорится в сообщении Обамеянга. — Я хотел бы поблагодарить габонский народ и всех, кто поддерживал меня, несмотря ни на что.

У меня останутся очень хорошие воспоминания, такие как день, когда я вернулся из Нигерии с призом лучшему футболисту Африки. Разделить эти моменты с людьми было невероятно.

Я благодарю нашего президента, Его Превосходительство Али Бонго Ондимбу, который всегда поддерживал «пантер» и всегда работал над развитием футбола в Габоне».

Нападающий также поблагодарил тренеров и игроков, с которыми он работал в сборной Габона.

«Наконец, я благодарю своего отца, который дал мне желание поступать так, чтобы он гордился тем, что я защищаю наши цвета», — заявил он.

Обамеянг играл за сборную Габона с 2009 года. На счету нападающего 30 голов в 72 матчах за национальную команду.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/aubameyang-retira-seleccion-13676776
Пьер-Эмерик Обамеянг
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Сборная Габона по футболу
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