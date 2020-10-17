Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Нападающий «Барселоны» надеется обменяться футболками с Бензема после класико

02:18
Теги:

Нападающий «Барселоны» Педри в интервью Mundo Deporivo признался, что рассчитывает обменяться футболками с нападающим «Реала» Каримом Бензема после матча 7-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится 24 октября.

17-летний испанец в августе перешел в стан каталонцев из «Лас-Пальмаса». В этом сезоне он принял участие в 3 матчах.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир