Нападающий «Барселоны» надеется обменяться футболками с Бензема после класико
Нападающий «Барселоны» Педри в интервью Mundo Deporivo признался, что рассчитывает обменяться футболками с нападающим «Реала» Каримом Бензема после матча 7-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится 24 октября.
17-летний испанец в августе перешел в стан каталонцев из «Лас-Пальмаса». В этом сезоне он принял участие в 3 матчах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.