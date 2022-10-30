Депай может зимой покинуть «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай, который не проходит в состав каталонской команды, может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

В услугах форварда заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» уже вела переговоры с Мемфисом минувшим летом, однако тогда стороны не смогли договориться по трансферу.

Контракт Депая с «Барсой» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист провел только 3 матча за «Барселону» во всех турнирах и забил 1 гол.