Ямаль заявил, что никогда не будет играть за «Реал»
Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос, может ли он когда-нибудь перейти в «Реал».
«Являюсь ли я тем игроком, который никогда не будет играть за «Реал»? Да», — приводит El Chiringuito слова игрока.
Ямаль воспитанник академии «Барселоны». В системе клуба он играет с 2013 года.
Контракт Ямаля с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за клуб 50 матчей, забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.
На Евро-2024 16-летний вингер провел 4 матча за сборную Испании и сделал 2 результативные передачи — в матче с Хорватией (3:0) и Грузией (4:1).
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4
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5
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6
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11
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12
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13
|Сельта
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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20
|Эспаньол
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Атлетик – Хетафе
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Бетис – Жирона
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Мальорка – Реал
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Лас-Пальмас – Севилья
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Вильярреал – Атлетико
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|18.08
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
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Сельта – Алавес
|- : -
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Осасуна – Леганес
|- : -
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Вальядолид – Эспаньол
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