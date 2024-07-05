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Ямаль заявил, что никогда не будет играть за «Реал»

Руслан Минаев
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Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос, может ли он когда-нибудь перейти в «Реал».

«Являюсь ли я тем игроком, который никогда не будет играть за «Реал»? Да», — приводит El Chiringuito слова игрока.

Ямаль воспитанник академии «Барселоны». В системе клуба он играет с 2013 года.

Контракт Ямаля с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за клуб 50 матчей, забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.

На Евро-2024 16-летний вингер провел 4 матча за сборную Испании и сделал 2 результативные передачи — в матче с Хорватией (3:0) и Грузией (4:1).

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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7
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9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
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 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
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