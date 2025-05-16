Ямаль: «Я хотел бы поблагодарить Хави, без него чемпионство «Барселоны» не было бы возможным»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль поблагодарил бывшего главного тренера команды Хави после завоевания чемпионства в ла лиге.

Сине-гранатовые обыграли «Эспаньол» в 36-м туре чемпионата Испании и досрочно выиграли титул.

«Мне бы хотелось сказать спасибо Хави, без него это не было бы возможным. Хави дал нам, молодым игрокам, возможность дебютировать в первой команде. Я хотел бы поблагодарить его», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Хави тренировал «Барселону» с 2021 по 2024 год. После него команду возглавил Ханси Флик.