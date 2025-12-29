Футболист «Барселоны» Ямаль: «Лучше не сравнивать себя ни с кем»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что не хочет сравнивать себя с другими футболистами.

«Лучше не сравнивать себя ни с кем. Такие игроки, как Криштиану Роналду, добились того, чего добились, потому что хотели оставаться самими собой и не сравнивать себя с другими. Я хочу проложить свой собственный путь», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Ямаля.

28 декабря на премии Globe Soccer Awards 18-летний испанец получил три награды: лучшему нападающему 2025 года, лучшему молодому игроку Ла лиги по итогам сезона-2024/25, а также приз имени Диего Марадоны.