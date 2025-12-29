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29 декабря 2025, 12:37

Футболист «Барселоны» Ямаль: «Лучше не сравнивать себя ни с кем»

Алина Савинова

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что не хочет сравнивать себя с другими футболистами.

«Лучше не сравнивать себя ни с кем. Такие игроки, как Криштиану Роналду, добились того, чего добились, потому что хотели оставаться самими собой и не сравнивать себя с другими. Я хочу проложить свой собственный путь», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Ямаля.

28 декабря на премии Globe Soccer Awards 18-летний испанец получил три награды: лучшему нападающему 2025 года, лучшему молодому игроку Ла лиги по итогам сезона-2024/25, а также приз имени Диего Марадоны.

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Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 00:00 Валенсия – Бетис - : -
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