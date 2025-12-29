Футболист «Барселоны» Ямаль: «Лучше не сравнивать себя ни с кем»
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что не хочет сравнивать себя с другими футболистами.
«Лучше не сравнивать себя ни с кем. Такие игроки, как Криштиану Роналду, добились того, чего добились, потому что хотели оставаться самими собой и не сравнивать себя с другими. Я хочу проложить свой собственный путь», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Ямаля.
28 декабря на премии Globe Soccer Awards 18-летний испанец получил три награды: лучшему нападающему 2025 года, лучшему молодому игроку Ла лиги по итогам сезона-2024/25, а также приз имени Диего Марадоны.
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12
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13
|Севилья
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|0-0
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14
|Алавес
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|0
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|0-0
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15
|Эльче
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|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
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|0-0
|0
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19
|Депортиво
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20
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|16.08
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|Алавес – Хетафе
|- : -
|16.08
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|Атлетико – Малага
|- : -
|16.08
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|Барселона – Атлетик
|- : -
|16.08
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|Сельта – Осасуна
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|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|00:00
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