Нападающий «Барселоны» Фати может перейти в «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Todofichajes.

По информации издания, «матрасники» попытаются подписать игрока в летнее трансферное окно.

Действующий контракт испанца с каталонской командой рассчитан до лета 2027 года.

20-летний Фати провел в текущем сезоне 48 игр во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.