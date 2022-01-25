Ансу Фати отказался от операции и выбрал консервативное лечение

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати отказался от операции, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в течение нескольких дней 19-летний испанец и его семья встречались с представителями каталонского клуба, включая главного тренера Хави и доктора Рикарда Пруну. Хави и Пруну хотели, чтобы нападающий сделал операцию. «Барселона» предлогала Фати отправиться в Финляндию к специалистам, которые ранее оперировали форварда Усмана Дембеле.

Несмотря на это, Фати выбрал консервативное лечение. В клубе пытаются переубедить нападающего. Если это не получится сделать, «Барса» объявит о решении испанца сегодня.

Отмечается, что если бы Фати согласился на операцию, то пропустил бы от четырех до шести месяцев. При консервативном лечении сроки восстановления составят от шести до восьми недель.