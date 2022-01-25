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Сегодня, 14:29

Ансу Фати отказался от операции и выбрал консервативное лечение

Нападающий «Барселоны» Фати отказался от операции и выбрал консервативное лечение
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати отказался от операции, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в течение нескольких дней 19-летний испанец и его семья встречались с представителями каталонского клуба, включая главного тренера Хави и доктора Рикарда Пруну. Хави и Пруну хотели, чтобы нападающий сделал операцию. «Барселона» предлогала Фати отправиться в Финляндию к специалистам, которые ранее оперировали форварда Усмана Дембеле.

Несмотря на это, Фати выбрал консервативное лечение. В клубе пытаются переубедить нападающего. Если это не получится сделать, «Барса» объявит о решении испанца сегодня.

Отмечается, что если бы Фати согласился на операцию, то пропустил бы от четырех до шести месяцев. При консервативном лечении сроки восстановления составят от шести до восьми недель.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/ansu-fati-prefiere-operarse-recuperarse-13145756
Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
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