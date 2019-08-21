Нападающий «Атлетико» во время занятия помочился рядом с угловым флажком
13:34
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс стал героем курьезной ситуации. Во время паузы в тренировке португальский футболист не выдержал и помочился рядом с угловым флажком. После этого он продолжил заниматься вместе с командой
Подобные инциденты были и в России. В 2001 году нападающий «Спартака» Эссиен Фло прямо во время матча не выдержал и помочился прямо за воротами.
В 2009 году голкипер «Штутгарта» Йенс Леманн справил малую нужду во время матча Лиги чемпионов с «Унирей» (3:1).
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