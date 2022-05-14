Симеоне подтвердил, что Суарес покинет «Атлетико» в конце сезона

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подтвердил, что нападающий Луис Суарес покинет клуб в конце сезона.

Аргентинский специалист рассказал, что свое решение уругвайский форвард принял еще в ноябре 2021 года.

«Я говорил с Луисом в ноябре. Это был долгий, жесткий, но честные разговор. Обе стороны говорили о том, как они видели свое будущее и настоящее. С того момента каждый из нас уважал решения друг друга. По этой причине я благодарен Луису», — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Суарес провел 43 матча за «Атлетико» и забил 13 голов.

Контракт 35-летнего уругвайца истекает в июне 2022 года.