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Сегодня, 06:33

Гризманн поражал ворота «Атлетика» и «Валенсии» чаще всех в чемпионате Испании

Руслан Минаев
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«Атлетико» дома обыграл «Атлетик» в матче 22-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Антуан Гризманн на 73-й минуте.

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн забил в ворота «Атлетика» 11 голов в 27 матчах — больше, чем в ворота любой другой команды чемпионата Испании, кроме «Валенсии». В 21 игре против «летучих мышей» французский форвард отличился также 11 раз.

В этом сезоне на счету 31-летний нападающий провел за «Атлетико» 31 матч, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.

Антуан Гризманн
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
ФК Валенсия
0
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 Реал 22 16 3 3 46-17 51
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 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
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 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
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 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
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 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
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 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
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 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
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 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
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 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
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 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
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 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
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 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
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 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
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 Эльче 22 1 6 15 15-45 9
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Жирона – Альмерия
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 2 : 1
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Мальорка – Вильярреал
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18.02 23:00
Осасуна – Реал
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19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 0 : 1
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
19.02 20:30
Атлетико – Атлетик
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