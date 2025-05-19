Форвард «Атлетико» Корреа попрощался с клубом

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа объявил об уходе из клуба по окончании сезона-2024/25.

«Сегодня я сыграл последний домашний матч в футболке «Атлетико», клуб который я так люблю. Это был не просто день, а скопление всех эмоций и благодарности. Спасибо клубу, партнерам по команде и замечательным болельщикам. Храню в сердце каждую овацию и всегда буду благодарен за то, что пережил в «Атлетико», — написал Корреа после матча с «Бетисом» (4:1).

Ранее сообщалось, что 30-летний аргентинец перейдет в «Тигрес». Его контракт с «Атлетико» действует до лета 2026 года.

Корреа провел за мадридский клуб 465 матчей, забил 88 голов и сделал 65 результативных передач.