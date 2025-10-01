Нападающий «Атлетико» Альварес — об интересе «Барселоны»: «Я очень спокоен. Всегда ходят разговоры»
Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал публикации о том, что его хочет подписать «Барселона».
«Я очень спокоен. Всегда ходят разговоры, но правда в том, что сезон только начинается. Я сосредоточен на том, чтобы совершенствоваться каждый день, побеждать за «Атлетико». Это единственное, о чем я думаю... Истории в социальных сетях мне не по зубам», — цитирует 25-летнего аргентинца ESPN.
В сезоне-2025/26 Альварес в 8 матчах забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2030 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 100 миллионов евро.
