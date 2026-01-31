Нападающий «Атлетико» Серлот покинул поле на носилках после столкновения головами
Форвард «Атлетико» Александер Серлот получил травму и был вынесен с поля на носилках в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Леванте».
Инцидент произошел на 24-й минуте игры в Валенсии. Норвежец и защитник «Леванте» Матиас Морено столкнулись головами в борьбе за верховой мяч. После оказания медицинской помощи Серлот был транспортирован с поля при помощи носилок. Его заменил Хулиан Альварес. Морено также не смог продолжить встречу.
В текущем сезоне 30-летний норвежский нападающий провел за «Атлетико» 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов.
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|
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|В
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|П
|+/-
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|
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|Алавес
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|3 : 0
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Микель Родригес
Алавес
|1
|
|
Мариано Диас
Алавес
|1
|
|
Науэль Теналья
Алавес
|1
|П
|
|
Мариано Диас
Алавес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Антонио Бланко
Алавес
|1
|0
|1
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|1
|0
|1
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Судейство
14 авг 20:00
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