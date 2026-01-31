Нападающий «Атлетико» Серлот покинул поле на носилках после столкновения головами

Форвард «Атлетико» Александер Серлот получил травму и был вынесен с поля на носилках в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Леванте».

Инцидент произошел на 24-й минуте игры в Валенсии. Норвежец и защитник «Леванте» Матиас Морено столкнулись головами в борьбе за верховой мяч. После оказания медицинской помощи Серлот был транспортирован с поля при помощи носилок. Его заменил Хулиан Альварес. Морено также не смог продолжить встречу.

В текущем сезоне 30-летний норвежский нападающий провел за «Атлетико» 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов.