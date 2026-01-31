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31 января, 22:05

Нападающий «Атлетико» Серлот покинул поле на носилках после столкновения головами

Руслан Минаев

Форвард «Атлетико» Александер Серлот получил травму и был вынесен с поля на носилках в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Леванте».

Инцидент произошел на 24-й минуте игры в Валенсии. Норвежец и защитник «Леванте» Матиас Морено столкнулись головами в борьбе за верховой мяч. После оказания медицинской помощи Серлот был транспортирован с поля при помощи носилок. Его заменил Хулиан Альварес. Морено также не смог продолжить встречу.

В текущем сезоне 30-летний норвежский нападающий провел за «Атлетико» 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов.

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ФК Атлетико
ФК Леванте
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«Атлетико» и «Леванте» не забили голов в Валенсии
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 И В Н П +/- О
1
 Алавес 1 1 0 0 3-0 3
2
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
3
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
5
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
6
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
7
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
8
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
9
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
10
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
16
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
19
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
20
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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Г
Микель Родригес
Микель Родригес

Алавес

 1
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 1
Науэль Теналья
Науэль Теналья

Алавес

 1
П
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 1
И К Ж
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Антонио Бланко
Антонио Бланко

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 1 0 1
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