Нападающий «Атлетика» прокомментировал эпизод с удалением Месси в финале Суперкубка Испании

Нападающий «Атлетика» Асьер Вильялибре прокомментировал нарушение со стороны Лионеля Месси в финальном матче Суперкубка Испании (3:2).

«Знаю, сейчас будет очень много споров по данному эпизоду, поэтому не хочу на нем долго останавливаться. В эпизоде с Месси я поставил корпус, пытаясь не пустить его в нашим воротам. Аргентинец же разозлился и ударил меня», — цитирует Вильялибру Marca.

Ранее СМИ сообщали, что Месси может быть дисквалифицирован на 12 матчей за удар соперника.