Нападающий «Атлетика» Кодро перешел в «Вальядолид»
13:12
«Вальядолид» на своем официальном сайте объявил об аренде форварда «Атлетика» Кенана Кодро. Соглашение с 27-летним боснийцем рассчитано до конца нынешнего сезона.
Кодро пришел в «Атлетик» по ходу сезона 2018/2019. В текущем сезоне боснийский нападающий в трех матчах примеры и забил один мяч с пенальти.
?? ?Bienvenido, Kodro! ?— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) January 28, 2021
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