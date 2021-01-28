Нападающий «Атлетика» Кодро перешел в «Вальядолид»

«Вальядолид» на своем официальном сайте объявил об аренде форварда «Атлетика» Кенана Кодро. Соглашение с 27-летним боснийцем рассчитано до конца нынешнего сезона.

Кодро пришел в «Атлетик» по ходу сезона 2018/2019. В текущем сезоне боснийский нападающий в трех матчах примеры и забил один мяч с пенальти.