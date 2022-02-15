Дембеле комфортно в «Барселоне». У него хорошие отношения с игроками клуба

Нападающему «Барселоны» Усману Дембеле комфортно в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в первой половине января 24-летний француз не был доволен своим положением в «Барселоне», потому что ему сказали покинуть каталонский клуб, если он не захочет продлевать контракт.

Отмечается, что у нападающего хорошие отношения с партнерами по клубу. Дембеле не хочет конфликтовать с руководством и не собирается портить атмосферу в стане каталонцев.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 12 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость француза в 30 миллионов евро.