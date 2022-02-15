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Сегодня, 18:25

Дембеле комфортно в «Барселоне». У него хорошие отношения с игроками клуба

Усману Дембеле комфортно в «Барселоне»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающему «Барселоны» Усману Дембеле комфортно в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в первой половине января 24-летний француз не был доволен своим положением в «Барселоне», потому что ему сказали покинуть каталонский клуб, если он не захочет продлевать контракт.

Отмечается, что у нападающего хорошие отношения с партнерами по клубу. Дембеле не хочет конфликтовать с руководством и не собирается портить атмосферу в стане каталонцев.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 12 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость француза в 30 миллионов евро.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/nueva-vida-dembele-crisis-13237214
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
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 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
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 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
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 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
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