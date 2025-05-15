Нападающему «Барселоны» Торресу удалили аппендицит

Форвард «Барселоны» Ферран Торрес перенес операцию по удалению аппендицита.

Как сообщает пресс-служба каталонцев, хирургическое вмешательство прошло 14 мая в одной из больниц Барселоны под наблюдением медицинского персонала клуба.

Отмечается, что операция прошла успешно.

25-летний нападающий в сезоне-2024/25 в 45 матчах забил за «Барселону» 19 голов и отдал 7 результативных передач. В матче 35-го тура ла лиги с «Реалом» 11 мая (4:3) Торрес отметился 3 голевыми пасами.