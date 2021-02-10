Налоги форварда «Барселоны» Месси с 2017 года составили 370 миллионов евро

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заплатит испанскому казначейству 370 миллионов евро в качестве налогов, сообщает El Periodico de Catalunya.

Несколько дней назад испанская газета El Mundo опубликовала данные контракта 33-летнего аргентинца с каталонским клубом, согласно которым в 2017 году Месси заключил четырехлетнее соглашение на 555 миллионов евро.

Сегодня, 10 февраля, появилась информация о сумме налогов, которую нападающий должен заплатить. Всего на налоги у аргентинца уйдет 370 миллионов евро. 275 миллионов евро ушли на подоходный налог. Также Месси нужно оплатить налоги на имиджевые права (около 15% от налогов футболиста) и на рекламные контракты.

Контракт 33-летнего форварда с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года. Ранее испанские СМИ сообщали о желании Месси покинуть клуб из-за утечки данных о его контракте.