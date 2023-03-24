Нагельсманн может возглавить «Реал», если Анчелотти покинет клуб

Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн может возглавить «Реал» в следующем сезоне, сообщает Relevo.

СМИ сообщали, что «Бавария» в скором времени уволит Нагельсманна и назначит на его место Томаса Тухеля.

По информации издания, в мадридском клубе шокированы новостью о возможном увольнении специалиста мюнхенцев. Теперь «сливочные» определили Нагельсманна как одного из фаворитов на замену Карло Анчелотти, который с большой долей вероятности покинет свой пост в конце сезона.

Ранее в Мадриде уже интересовались Нагельсманном в 2018 году, когда он работал в «Хоффенхайме».