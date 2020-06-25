«Надеюсь, «Реал» поддался и Рамос не обидел ребенка». Заболотный прокомментировал дебют 15-летнего футболиста

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный иронично прокомментировал дебют 15-летнего игрока «Мальорки» Луки Ромеро в ла лиге. Форвард вышел на замену на 83-й минуте матча чемпионата Испании против «Реала» (0:2) в возрасте 15 лет и 219 дней. Ромеро стал самым молодым игроком турнира в истории, побив рекорд, державшийся с 1939 года.

«Надеюсь, «Реал» поддался и Рамос не обидел ребенка», — написал Заболотный в комментариях Instagram-аккаунта sportsru.

Ранее «Сочи» разгромил «Ростов» в чемпионате России со счетом 10:1, Заболотный сделал дубль и не забил пенальти. Ростовчане из-за вспышки коронавируса в основной команде выставили на игру молодежный и юниорский состав.