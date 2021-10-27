Надаль: «Желаю Бензема удачи и поддерживаю в борьбе за «Золотой мяч»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о возможности нападающего «Реала» Карима Бензема выиграть «Золотой мяч».

«Восхищаюсь Бензема как игроком. Его приверженность спорту и профессионализм в его возрасте поражают. Желаю Бензема удачи и поддерживаю в борьбе за «Золотой мяч» — 2021», — написал теннисист в Twitter.

33-летний француз в нынешнем сезоне провел 12 матчей, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже. Претенденты на награду: Рияд Махрез («Манчестер Сити», Алжир), Нголо Канте («Челси», Франция), Эрлин Холанн («Боруссия» Д, Норвегия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Мейсон Маунт («Челси», Англия), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Карим Бензема («Реал», Франция), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия), Николо Барелла («Интер», Италия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Жоржинью («Челси», Италия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Сесар Аспиликуэта («Челси», Испания), Ромелу Лукаку («Челси», Бельгия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия), Херард Морено («Вильярреал», Испания), Фил Фоуден («Манчестер Сити», Англия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Луис Суарес («Атлетико», Уругвай).