Надаль — об уходе Месси: «Это печальный день для «Барселоны» и испанского футбола»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».
«Как футбольному болельщику, потеря такой звезды, как Лео Месси, кажется мне печальной новостью для тех, кто любит футбол и является испанцем. Это печальный день для болельщиков «Барселоны» и для испанского футбола.
Понимаю, что сохранить Месси было невозможно. Знаю, что «Барселона» сделала все возможное, чтобы сохранить лучшего игрока в истории клуба.
Футбольный мир страдает, и клубы не исключение, особенно клубы, которые не зависят от государства, у которого есть такой мощный капитал», — цитирует Надаля DAZN.
Напомним, Месси с 2004 года выступал за основной состав «Барселоны». На прошлой неделе состоялась прощальная пресс-конференция игрока, так как сторонам не удалось достигнуть соглашения по контракту.
Дополнительная информация:
https://www.dazn.com/es-ES/news/f%C3%BAtbol/rafa-nadal-y-su-reaccion-ante-la-salida-de-leo-messi-del-fc-barcelona-es-una-noticia-triste/lvtxmhnng5ug1oay1kws8vo9c
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