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19 марта 2018, 09:28

Начо: "Роналду невероятен. Криштиану доказывает, что он лучший в мире"

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Защитник "Реала" Начо после матча 29-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (6:3) отметил, что его команда не лучшим образом играла в защите. Футболист также добавил, что нападающий Криштиану Роналду – лучший в мире.

– Я думаю, что команды показали интересную игру, хотя мы не были хороши в защите, - цитирует Movistar Начо. -Тем не менее, важно было выиграть. Роналду? Он невероятен, он лучший мире, и он это доказывает, забивая много голов. Криштиану не был в своих лучших кондициях в начале сезона, но это было нетипично для него. Теперь он помогает команде, и она показывает отличные результаты.

Криштиану Роналду
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
ФК Жирона
ФК Реал
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 26 20 5 1 54-16 65
2
 Барселона 26 17 6 3 56-34 57
3
 Жирона 25 17 5 3 54-32 56
4
 Атлетико 26 16 4 6 52-28 52
5
 Атлетик 26 14 7 5 46-26 49
6
 Бетис 26 10 12 4 31-26 42
7
 Р. Сосьедад 26 10 10 6 35-26 40
8
 Лас-Пальмас 26 10 6 10 26-26 36
9
 Валенсия 25 10 6 9 29-29 36
10
 Хетафе 26 8 10 8 33-38 34
11
 Осасуна 26 9 6 11 30-37 33
12
 Алавес 26 7 8 11 25-32 29
13
 Вильярреал 26 7 8 11 38-48 29
14
 Р. Вальекано 25 5 10 10 22-33 25
15
 Мальорка 26 4 12 10 23-34 24
16
 Севилья 26 5 9 12 30-38 24
17
 Сельта 26 4 9 13 29-39 21
18
 Кадис 26 2 12 12 17-37 18
19
 Гранада 25 2 8 15 27-49 14
20
 Альмерия 26 0 9 17 25-54 9
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36 тур
37 тур
38 тур
23.02 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 1 : 3
24.02 16:00
Гранада – Валенсия
 - : -
24.02 18:15
Барселона – Хетафе
 4 : 0
24.02 20:30
Алавес – Мальорка
 1 : 1
24.02 23:00
Альмерия – Атлетико
 2 : 2
25.02 16:00
Кадис – Сельта
 2 : 2
25.02 18:15
Бетис – Атлетик
 3 : 1
25.02 20:30
Лас-Пальмас – Осасуна
 1 : 1
25.02 23:00
Реал – Севилья
 1 : 0
26.02 23:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 20 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 18 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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