Начо пропустит матч «Реала» в Кубке Испании из-за контакта с больным коронавирусом

Защитник «Реала» Начо Фернандес пропустит матч 1/16 финала Кубка Испании против «Алькояно», сообщает AS.

31-летний испанец контактировал с человеком, зараженным коронавирусом, в связи с чем не поехал с командой на выездной кубковый матч. Игрок сдал новый тест на наличие инфекции, до получения результатов которого не сможет присоединиться к «Реалу».

В сезоне-2020/21 Начо провел 10 матчей за «Реал», на его счету 1 результативная передача. «Сливочные» проведут матч 1/16 финала Кубка Испании против «Алькояно» сегодня, 20 января. Начало — в 23.00 (мск).