Начо — об уходе из «Реала»: «Самое сложное решение в моей жизни»
Бывший капитан «Реала» Начо рассказал о причинах ухода из мадридского клуба.
«Реал» 25 июня объявил об уходе 34-летнего защитника. 27 июня стало известно, что испанец подписал контракт с «Аль-Кадисией» из Саудовской Аравии.
«Я предполагал, что будут вопросы об этом. Это решение — самое сложное в моей жизни. Я бы солгал, если бы сказал, что у меня не было сомнений. Я сообщил клубу о намерении уйти несколько месяцев назад. Когда все так хорошо, как было в этом сезоне, у тебя, конечно, возникают сомнения — почему бы не продержаться еще сезон? Но я был честен с собой, мне нужен новый опыт. На протяжении всей карьеры я хотел счастливого конца, но даже не мечтал, что у меня все получится так красиво. Я все отдал и хочу, чтобы меня запомнили именно таким», — приводит слова Начо AS.
Начо выступал за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года. Вместе со сливочными защитник стал четырехкратным чемпионом Испании, шестикратным победителем Лиги чемпионов, а также пятикратным победителем клубного чемпионата мира.
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3
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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6
|Р. Сосьедад
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7
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8
|Вильярреал
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9
|Валенсия
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10
|Алавес
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11
|Осасуна
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12
|Хетафе
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13
|Сельта
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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20
|Эспаньол
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Атлетик – Хетафе
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Бетис – Жирона
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Мальорка – Реал
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Лас-Пальмас – Севилья
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Вильярреал – Атлетико
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Валенсия – Барселона
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Сельта – Алавес
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Осасуна – Леганес
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Вальядолид – Эспаньол
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