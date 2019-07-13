Начо не хочет уходить из "Реала"

Защитник Начо Фернандес отклонил все предложения о трансфере из "Реала", информирует MAJ. Сообщается, что 29-летним гроком интересовались такие клубы, как "Севилья", "Рома", "Наполи" и "Интер".

Мадридцы были готовы отпустить Фернандеса, но он не захотел. Начо - воспитанник школы "Реала", в которую поступил в возрасте 10 лет. Защитник является единственным игроком в нынешнем составе мадридцев, который никогда не выступал за другой клуб.

Действующее соглашение Начо рассчитано до 30 июня 2020 года. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.