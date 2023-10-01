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Сегодня, 00:56

Начо извинился перед игроком «Жироны» за жесткий подкат, за который его удалили с поля

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Реала» Начо Фернандес извинился перед полузащитником «Жироны» Кристианом Порту за жесткий подкат в матче 8-го тура ла лиги.

Встреча завершилась разгромной победой мадридцев — 3:0. В концовке игры Начо пошел в жетский подкат против Порту, за что получил красную карточку.

«Хочу извиниться перед Порту за свои невольные действия. Сегодня, как и на протяжении всей своей карьеры, я не хотел никому навредить. Надеюсь, ты быстро поправишься», — написал Начо в соцсетях.

33-летний защитник является воспитанником «Реала». В текущем сезоне Начо провел 6 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Футбол
ФК Жирона
ФК Реал
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«Реал Сосьедад» без Захаряна разгромил «Атлетик»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
5
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
6
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
7
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
13
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
14
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
15
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
16
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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29.09 22:00
Барселона – Севилья
 1 : 0
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 0 : 0
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 2 : 2
30.09 19:30
Жирона – Реал
 0 : 3
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 0
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 - : -
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
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