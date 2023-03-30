Начо готов продлить контракт с «Реалом»

Защитник «Реала» Начо Фернандес договорился с мадридцами о новом контракте, сообщает журналист Томас Гонсалес.

По данным источника, руководство испанцев довольно игрой футболиста в этом сезоне, который хорошо проявил себя в стартовом составе.

33-летний Начо выступает в «Реале» с 2010 года. За это время он с мадридцами выиграл множество трофеев, включая 5 титулов Лиги чемпионов.