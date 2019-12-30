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Набиль Фекир: «Мы с Месси похожи»

01:52
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Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир сравнил себя с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Француз прошлым летом за 20 миллионов евро перешел в испанский клуб из «Лиона».

— У нас с Месси схожие стили игры, но давайте не будем сходить с ума, я не так хорош, как он, — цитирует Telefoot Фекира. — Я похож на него в некоторых отношениях. Месси — это тот тип игроков, за которым люди хотят смотреть, Это тот тип игроков, который заставляет людей любить футбол.

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