Фекир мог покинуть «Лион» из-за просьбы руководства клуба сбрить бороду

Фекир мог перейти в «Бетис» из-за просьбы руководства «Лиона» сбрить бороду

Нападающий Набиль Фекир могут перейти из «Лиона» в «Бетис» в 2019 году из-за просьбы руководства французского клуба сбрить бороду, сообщает RMC Sport.

По информации источника, руководство «Лиона» попросило 28-летнего француза сбрить бороду, чтобы ее не воспринимали как символ мусульманской религии, которую исповедует нападающий.

Фекиру не понравилась просьба руководства, и он решил покинуть клуб.

В нынешнем сезоне Фекир забил семь мячей и отдал семь результативных передач в 26 матчах за «Бетис». Его контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.