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Фекир мог покинуть «Лион» из-за просьбы руководства клуба сбрить бороду

Фекир мог перейти в «Бетис» из-за просьбы руководства «Лиона» сбрить бороду
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий Набиль Фекир могут перейти из «Лиона» в «Бетис» в 2019 году из-за просьбы руководства французского клуба сбрить бороду, сообщает RMC Sport.

По информации источника, руководство «Лиона» попросило 28-летнего француза сбрить бороду, чтобы ее не воспринимали как символ мусульманской религии, которую исповедует нападающий.

Фекиру не понравилась просьба руководства, и он решил покинуть клуб.

В нынешнем сезоне Фекир забил семь мячей и отдал семь результативных передач в 26 матчах за «Бетис». Его контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Набиль Фекир
Футбол
ФК Бетис
ФК Лион
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 19 1 6
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