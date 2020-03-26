На стадионе «Реала» разместят медицинские материалы для борьбы с коронавирусом

«Реал» на официальном сайте сообщил, что стадион «Сантьяго Бернабеу» будет задействован для помощи в борьбе с коронавирусом.

На стадионе разместят необходимые медицинские материалы, которые будут распределяться в больницы и госпитали. За распределение будет отвечать министерство здравоохранения.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 488 091 человек. Умерших — 22 058, выздоровевших — 117 605. В России на данный момент 840 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.