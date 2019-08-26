На стадионе «Камп Ноу» представили статую в честь Йохана Кройфа

В понедельник, 26 августа, на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» презентовали статую в честь легенды каталонского клуба Йохана Кройфа. Скульптура из бронзы весит около 3500 килограмм. Ее высота составляет 3,5 метра.

Статую создавали около 4 месяцев. Над ее созданием трудился голландский скульптор Корри Аммерлаан.

Кройф выступал за «Барселону» с 1973 по 1978 год. Вместе с командой становился чемпионом Испании (1973/74) и обладателем Кубка страны (1977/78). Голландец возглавлял сине-гранатовых с 1988 по 1996 год. Под его руководством каталонцы четыре раза выиграли ла лигу (1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94) и стали обладателями Суперкубка УЕФА (1992).

24 марта 2016-го Кройф скончался в возрасте 68 лет от рака легких.