На сайте "Барселоны" замечен профиль Ляказетта. Разгадка оказалась прозаичной

На официальном сайте "Барселоны" был случайно обнаружен профиль нападающего "Арсенала" Александра Ляказетта. Он отсутствует в официальном списке футболистов, но доступен по прямой ссылке.
Пользователи предположили, что каталонцы заготовили покупку нападающего и в ближайшее время объявят о ней официально.
Но польззлватель Твиттера afcevan развеял слухи о громком трансфере. Он продемонстрировал, что Ляказетт, как и другие футболисты, выходящие против "Барселоны", автоматически вбивается в систему сайта для технических целей (трансляции, упоминания и так далее). При смене цифр в URL появляется профиль другого игрока.
Anyone worrying about Lacazette being on the Barcelona website, stop. They put every player who they play against on there, simply change the 4 digit code and it changes to a different one (see below) pic.twitter.com/3Px8PqGtDU– evan》• (@afcevan) 15 мая 2019 г.