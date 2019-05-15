На сайте "Барселоны" замечен профиль Ляказетта. Разгадка оказалась прозаичной

На официальном сайте "Барселоны" был случайно обнаружен профиль нападающего "Арсенала" Александра Ляказетта. Он отсутствует в официальном списке футболистов, но доступен по прямой ссылке.

Пользователи предположили, что каталонцы заготовили покупку нападающего и в ближайшее время объявят о ней официально.

Но польззлватель Твиттера afcevan развеял слухи о громком трансфере. Он продемонстрировал, что Ляказетт, как и другие футболисты, выходящие против "Барселоны", автоматически вбивается в систему сайта для технических целей (трансляции, упоминания и так далее). При смене цифр в URL появляется профиль другого игрока.