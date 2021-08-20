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На «Сантьяго Бернабеу» ограбили магазин «Реала»

12:52
Магазин «Реала» на домашнем стадионе Сантьяго Бернабеу. Фото FC Real Madrid
Магазин «Реала» на домашнем стадионе Сантьяго Бернабеу. Фото FC Real Madrid
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Фирменный магазин «Реала» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» был ограблен вчера утром, информирует Marca.

Это произошло примерно в шесть часов, когда в фасад здания с магазином въехал автомобиль. Еще две машины подъехали следом. Преступники заполнили все автомобили игровой формой, а также другой одеждой и уехали.

Полиция уже ведет их поиски. По камерам наблюдения пытаются разобрать номера машин, однако предполагается, что, скорее всего, они были угнаны.

Напомним, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» идет реконструкция. Арена должна снова заработать в 2022 году.

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Роман Шишов все материалы автора

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