На матче «Спортинга» в Хихоне умер 82-летний болельщик

В воскресенье во время матча 28-го тура Сегунды между «Спортингом» и «Леганесом» скончался 82-летний болельщик, сообщила пресс-служба хихонского клуба.

Игра на стадионе в Хихоне была остановлена в начале первого тайма из-за неотложной медицинской ситуации. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Как отметили в «Спортинге», он был владельцем абонемента на протяжении 40 лет.

«Сегодня мы все глубоко опечалены. Пусть он покоится с миром. Наши мысли с его семьей и близкими. Мы благодарим медицинский и охранный персонал за их работу, а также болельщиков обеих команд за образцовое поведение», — говорится в заявлении «Спортинга».

После случившегося матч не был возобновлен. Дата и время перенесенной игры будут объявлены дополнительно.

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