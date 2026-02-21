На матче «Осасуна» — «Реал» усилят контроль за фанатами после скандала с Винисиусом

В Ла лиге решили принять особые меры в отношении контроля за фанатами на матче 25-го тура «Осасуна» — «Реал», сообщает Defensa Central.

По данным источника, учитывая напряженную атмосферу, ожидаемую 21 февраля в Памплоне, помимо двух обычных официальных лиц, которые будут следить за событиями на трибунах и на поле до и после игры, будут задействованы еще два специалиста. Они будут отвечать за мониторинг происходящего на трибунах и на поле, а также за соблюдение регламента до, во время и после игры.

В том числе будет обращаться внимание на проявления расизма или других форм оскорблений.

«Реал» также принял свои меры и предупредил трех конкретных игроков быть осторожными и не поддаваться на провокации со стороны фанатов.

После первой игры стыкового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал» (0:1) нападающий гостей Винисиус заявил, что форвард лиссабонцев Джанлука Престианни назвал его обезьяной. УЕФА назначил специального инспектора по этике и дисциплине для расследования возможных нарушений регламента в этой встрече.