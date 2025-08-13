Футбол
13 августа, 18:00

На главу ла лиги Тебаса подали в суд за разглашение конфиденциальной информации о «Барселоне»

Сергей Ярошенко

Глава испанского трибунала по прозрачности и демократии в спорте Мигель Анхель Галан обвинил главу ла лиги Хавьера Тебаса в разглашении конфиденциальной информации о «Барселоне», сообщает газета AS.

Он предоставил 50-страничный документ в Спортивный трибунал Испании (TAD). По информации источника, Тебас совершил пять нарушений, разгласив информацию о каталонском клубе.

В частности, в апреле ла лига обвинила каталонцев в нарушении финансового фейр-плей при восстановлении стадиона «Камп Ноу». Кроме того, Галан осудил Тебаса за встречу с «Атлетиком» в период переговоров «Барселоны» о переходе нападающего Нико Уильямса. Несмотря на то, что, по сообщениям СМИ, сине-грантовым удалось уговорить футболиста и его агента перейти в клуб, Уильямс продлил контракт с «Атлетиком». Отмечается, что влияние на решение игрока мог оказать Тебас.

Руководство Ла Лиги отказалось комментировать обвинения Галана. В случае доказательства вины президента лиги, он может быть отстранен от должности.

