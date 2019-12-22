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«Мы все — Зозуля». Фанаты «Альбасете» поддержали украинского форварда

08:00
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Фанаты «Альбасете» на матче 21-го тура сегунды с «Эльче» (0:1) продемонстрировали баннер в поддержку украинского нападающего команды Романа Зозули. «Мы все — Зозуля», написано на нем.

Ранее не был доигран матч команды против «Райо Вальекано». Фанаты мадридского клуба скандировали нецензурные лозунги в адрес Зозули, обвиняя его в нацизме. Игра была прервана после первого тайма. Вердикт по этому матчу пока не вынесен.

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