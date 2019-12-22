Фанаты «Альбасете» на матче 21-го тура сегунды с «Эльче» (0:1) продемонстрировали баннер в поддержку украинского нападающего команды Романа Зозули. «Мы все — Зозуля», написано на нем.

La afici?n del Alba con Roman Zozulia pic.twitter.com/wJ0IIiaX34 — COPE Albacete (@COPE_Albacete) December 21, 2019

Ранее не был доигран матч команды против «Райо Вальекано». Фанаты мадридского клуба скандировали нецензурные лозунги в адрес Зозули, обвиняя его в нацизме. Игра была прервана после первого тайма. Вердикт по этому матчу пока не вынесен.

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