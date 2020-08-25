«Мы никогда не забудем тебя». Президент Каталонии уже попрощался с Месси

Президент Каталонии Жоаким Торра-и-Пла поблагодарил капитана «Барселоны» Лионеля Месси за годы, проведенные в команде.

— Каталония всегда будет твоим домом. Большое спасибо за все это время радости и отличного футбола.

Нам посчастливилось разделить несколько лет нашей жизни с лучшим игроком мира и благородным спортсменом. Мы никогда не забудем тебя, — написал функционер в своем Twitter.

Лео Месси — кавалер Креста Сан-Жорди, которымпа награждаются люди, внесшие большой вклад в развитие каталонского языка и культуры.

Ранее «Барселона» подтвердила информацию о том, что клуб получил официальный запрос от Месси об уходе. Футболист планирует воспользоваться опцией в контракте, по которой он может расторгнуть соглашение с каталонцами в конце каждого сезона в одностороннем порядке.