"Мы хотим Мбаппе!". Болельщики "Реала" требуют новый трансфер на презентации Азара

Сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоялась презентация нападающего "Реала" Эдена Азара. Во время церемонии болельщики скандировали: "мы хотим Мбаппе". Француз Кильян Мбаппе выступает за "ПСЖ". Видео опубликовано в социальных сетях.

MI AFICIÓN, FICHAMOS A HAZARD Y...

¡¡QUEREMOS A MBAPPE!! pic.twitter.com/sqLOSZyeBL — NachoRM (@Nacho_RM_) 13 июня 2019 г.

Эден Азар стал игроком "Реала" 7 июня. По информации СМИ, мадридский клуб заплатил "Челси" 130 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.

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