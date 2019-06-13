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"Мы хотим Мбаппе!". Болельщики "Реала" требуют новый трансфер на презентации Азара

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Сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоялась презентация нападающего "Реала" Эдена Азара. Во время церемонии болельщики скандировали: "мы хотим Мбаппе". Француз Кильян Мбаппе выступает за "ПСЖ". Видео опубликовано в социальных сетях.

 

Эден Азар стал игроком "Реала" 7 июня. По информации СМИ, мадридский клуб заплатил "Челси" 130 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.

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