Муто стал первым японцем, забившим в Англии, Германии и Испании
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Нападающий «Эйбара» Йосинори Муто отличился в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Бетиса». Для форварда этот гол стал первым в составе испанского клуба.
28-летний Муто установил рекорд для японских футболистов: он первый представитель страны, сумевший забить в трех ведущих европейских чемпионатах — Германии, Англии и Испании. Ранее он провел 20 мячей в бундеслиге в составе «Майнца» и 1 гол в английской премьер-лиге за «Ньюкасл».
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