Муто стал первым японцем, забившим в Англии, Германии и Испании

Нападающий «Эйбара» Йосинори Муто отличился в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Бетиса». Для форварда этот гол стал первым в составе испанского клуба.

28-летний Муто установил рекорд для японских футболистов: он первый представитель страны, сумевший забить в трех ведущих европейских чемпионатах — Германии, Англии и Испании. Ранее он провел 20 мячей в бундеслиге в составе «Майнца» и 1 гол в английской премьер-лиге за «Ньюкасл».