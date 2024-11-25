Mundo Deportivo: «Милан» заинтересован в трансфере Фати

«Милан» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Ансу Фати, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, руководство итальянского клуба собирается включить испанца в сделку по переходу в каталонский клуб форварда Рафаэла Леау.

Фати восстанавливается после травмы бедра. В этом сезоне 22-летний футболист провел за «Барселону» 7 матчей и не отметился результативными действиями.