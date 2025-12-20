Mundo Deportivo: «Барселона» собирается выкупить контракт Рэшфорда

«Барселона» определилась с будущим арендованного у «Манчестер Юнайтед» форварда Маркуса Рэшфорда, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик очень ценит универсализм британского нападающего в атаке. Отмечается, что выкуп 28-летнего игрока может обойтись клубу в 30 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Рэшфорд провел за «Барселону» 23 матча, забил семь голов и сделал 11 результативных передач. Его аренда в испанском клуба истекает летом 2026-го.