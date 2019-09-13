Моуринью рассказал, за что благодарен Месси

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью рассказал, что лидер атак «Барселоны» Лионель Месси помогал ему совершенствовать свое мастерство. Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.

— В Мадриде были три хороших года. Очевидно, со своими трудностями и проблемами, но это часть жизни, — цитирует Marca Моуринью. — У меня фантастические воспоминания. Во время моей работы у «Реала» были трудные времена. В ту пору «Барселона» доминировала, не только по результатам, но и по народной любви. Она играла в красивый футбол, в составе были креативые игроки. Нам нужно было справиться с этим.

Я многим обязан игрокам, которые не были в моей команде, но создавали мне проблемы.

Например, Месси никогда не играл в моей команде, но я играл против него. Он сделал меня более сильным тренером, ведь мне нужно было готовиться кматчам против него. Говоря о Месси, я имею в виду и других выдающихся игроков, против которых я играл.