Моуринью прослезился перед первым домашним матчем после возвращения в «Реал»
Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прослезился перед перенесенным матчем против «Реал Сосьедад» в 1-м туре испанской Ла лиги.
Игра стала для «Реала» первой домашней после возвращения португальца на пост главного тренера.
Жозе Моуринью прослезился перед матчем «Реала» с «Реал Сосьедад».
Фото Скриншот трансляции
До этого Моуринью тренировал мадридцев с 2010 по 2013 годы. Также он работал в «Бенфике», «Фенербахче», «Роме», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Интере» и «Порту».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|10-2
|9
|
2
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
3
|Алавес
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
4
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|7-0
|6
|
5
|Севилья
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
6
|Бетис
|3
|2
|0
|1
|4-5
|6
|
7
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Леванте
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
9
|Расинг
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
10
|Реал Сосьедад
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
11
|Хетафе
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
12
|Эспаньол
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|
13
|Депортиво
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Вильярреал
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Валенсия
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Р. Вальекано
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
18
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
19
|Малага
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
20
|Атлетик
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.08
|20:00
|Расинг – Эльче
|3 : 2
|28.08
|22:30
|Алавес – Вильярреал
|1 : 0
|29.08
|18:00
|Леванте – Бетис
|5 : 2
|29.08
|20:00
|Реал Сосьедад – Эспаньол
|2 : 1
|29.08
|22:30
|Севилья – Атлетико
|1 : 3
|30.08
|18:00
|Реал – Малага
|4 : 0
|30.08
|20:30
|Депортиво – Валенсия
|- : -
|30.08
|22:30
|Сельта – Атлетик
|- : -
|31.08
|20:30
|Осасуна – Хетафе
|- : -
|31.08
|22:30
|Барселона – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|4
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|3
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|2
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|2
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|1
|1
|0
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|2
|1
|0
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