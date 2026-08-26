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Моуринью прослезился перед первым домашним матчем после возвращения в «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото Reuters
Жозе Моуринью прослезился перед матчем «Реала» с «Реал Сосьедад».
Фото Скриншот трансляции
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прослезился перед перенесенным матчем против «Реал Сосьедад» в 1-м туре испанской Ла лиги.

Игра стала для «Реала» первой домашней после возвращения португальца на пост главного тренера.

Жозе Моуринью прослезился перед матчем «Реала» с «Реал Сосьедад».
Фото Скриншот трансляции

До этого Моуринью тренировал мадридцев с 2010 по 2013 годы. Также он работал в «Бенфике», «Фенербахче», «Роме», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Интере» и «Порту».

Чемпионат Испании. Ла лига. 1-й тур.
26 августа, 22:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
4:1
Реал Сосьедад

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ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 10-2 9
2
 Атлетико 3 2 1 0 7-3 7
3
 Алавес 3 2 1 0 5-1 7
4
 Барселона 2 2 0 0 7-0 6
5
 Севилья 3 2 0 1 6-5 6
6
 Бетис 3 2 0 1 4-5 6
7
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
8
 Леванте 3 1 1 1 5-5 4
9
 Расинг 3 1 1 1 5-5 4
10
 Реал Сосьедад 3 1 0 2 3-6 3
11
 Хетафе 2 1 0 1 1-3 3
12
 Эспаньол 3 1 0 2 5-4 3
13
 Депортиво 2 0 2 0 2-2 2
14
 Вильярреал 3 0 2 1 4-5 2
15
 Сельта 2 0 1 1 1-2 1
16
 Валенсия 2 0 1 1 0-1 1
17
 Р. Вальекано 2 0 1 1 2-3 1
18
 Эльче 3 0 1 2 3-9 1
19
 Малага 3 0 1 2 1-7 1
20
 Атлетик 2 0 0 2 1-5 0
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38 тур
28.08 20:00 Расинг – Эльче 3 : 2
28.08 22:30 Алавес – Вильярреал 1 : 0
29.08 18:00 Леванте – Бетис 5 : 2
29.08 20:00 Реал Сосьедад – Эспаньол 2 : 1
29.08 22:30 Севилья – Атлетико 1 : 3
30.08 18:00 Реал – Малага 4 : 0
30.08 20:30 Депортиво – Валенсия - : -
30.08 22:30 Сельта – Атлетик - : -
31.08 20:30 Осасуна – Хетафе - : -
31.08 22:30 Барселона – Р. Вальекано - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 4
Фермин Лопес
Фермин Лопес

Барселона

 3
Рафинья
Рафинья

Барселона

 3
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 2
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 2
Джуд Беллингем
Джуд Беллингем

Реал

 2
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 1 1 0
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 2 1 0
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