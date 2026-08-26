Моуринью прослезился перед первым домашним матчем после возвращения в «Реал»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прослезился перед перенесенным матчем против «Реал Сосьедад» в 1-м туре испанской Ла лиги.

Игра стала для «Реала» первой домашней после возвращения португальца на пост главного тренера.

Жозе Моуринью прослезился перед матчем «Реала» с «Реал Сосьедад». Фото Скриншот трансляции

До этого Моуринью тренировал мадридцев с 2010 по 2013 годы. Также он работал в «Бенфике», «Фенербахче», «Роме», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Интере» и «Порту».