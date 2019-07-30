Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Жозе Моуринью может возглавить "Валенсию", утверждает El Confidencial. По информации СМИ, 56-летний португальский специалист входит в список кандидатов на замену Марселино, который может покинуть "летучих мышей" в ближайшее время.

​Отмечается, что агент Моуринью Жорже Мендеш является сотрудничает по деловым вопросам с владельцем "Валенсии" Питером Лимой.

Последним местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед". Моуринью был уволен из клуба в декабре 2018-го.

Отметим, что за "Валенсию" выступает российский нападающий Денис Черышев​.